「マクドナルド」は、5月15日（金）から、ハッピーセット「ちいかわ」と「へんしん！マクドナルドロボ」を全国の店舗で発売中。今回は、5月29日（金）から提供される第2弾のラインナップをおさらいしよう。【写真】古本屋もクルー姿に！第2弾ラインナップ詳細■制服のデザインの違いに注目今回展開されるハッピーセット「ちいかわ」第2弾は、ちいかわの仲間たちが「マクドナルド」のマネージャーやクルーになって登場する3D