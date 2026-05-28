チームとともに昇格できるのか。その去就に大きな注目が集まっている。現地５月23日に開催されたプレミアリーグ昇格プレーオフの決勝で、平河悠を擁するレギュラーシーズン６位のハルが、同５位のミドルスブラと聖地ウェンブリーで対戦。１−０で激闘を制し、９年ぶりの１部復帰を決めた。今年１月にブリストルからレンタルで加入した25歳の日本人アタッカーは、０−０で迎えた76分から出場。すると、90＋４分だった。左サイ