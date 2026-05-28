ドイツ１部のフライブルクは５月27日、ベルギー１部のシント＝トロイデンからMF山本理仁の獲得を発表。クラブのスポーツディレクター（SD）を務めるクレメンス・ハルテンバッハ氏は、24歳の日本人MFに大きな期待を寄せている。現在、フライブルクには日本代表MF鈴木唯人も所属。新たに加わる山本について、ハルテンバッハSDはクラブ公式サイトを通じて絶賛した。「ヤマモトは昨シーズン、目覚ましい成長を遂げた。彼は万能型の