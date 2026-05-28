クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督と鎌田大地。もはや名タッグだ。両者はフランクフルト時代にも共闘し、2021-22シーズンにヨーロッパリーグ（EL）で優勝を飾っている。そしてパレスでも欧州タイトルを手にした。現地５月27日に行なわれたカンファレンスリーグ（ECL）の決勝で、パレスはスペインのラージョ・バジェカーノと相まみえた。51分にジャン＝フィリップ・マテタが挙げた１点を守り抜き、１−０の勝利を