「ホワイトソックス１５−２ツインズ」（２７日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手がメジャー５５試合目で初の盗塁を決めた。８−１で迎えた六回に先頭で左前打を放ち、３試合連続安打。これでチームもスタメン全員安打となった。すると、次打者の２球目にスタート。投手が始動する前からステップを刻み、“フライング”気味のスタートで二盗を決めた。１死後、グリチュクの左前適時打で９点目のホームを踏んだ