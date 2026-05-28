【ワシントン共同】米財務省は27日、パレスチナ自治区の人権を担当する国連人権理事会のアルバネーゼ特別報告者を制裁対象に指定した。トランプ政権は、同自治区ガザへの攻撃を巡り米国やイスラエルの責任を追及するアルバネーゼ氏の姿勢を問題視している。アルバネーゼ氏はイタリアの法学者で、イスラエルによるガザでの軍事作戦などを「ジェノサイド（集団殺害）」と批判。米政権は反発し、昨年7月に制裁を科すと発表した。