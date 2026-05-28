２０２８年放送のＮＨＫ大河ドラマが、ジョン万次郎こと中浜万次郎の波乱万丈の生涯を描く「ジョン万」に決まったことを受け、高知県は高知市の帯屋町商店街に、土佐清水市内にある万次郎の銅像の写真などが印刷された、つり下げ型の看板（縦２・５メートル、横４メートル）を設置している。今月末までの予定で、銅像のほか、ジョン万次郎資料館の写真がプリントされ、２７年が万次郎の生誕２００年にあたることもＰＲしている