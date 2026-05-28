◇ナ・リーグカブス 10―4 パイレーツ（2026年5月27日ピッツバーグ）カブスが27日（日本時間28日）、敵地でのパイレーツ戦に10―4で勝ち、連敗を10でストップ。前日26日（同27日）にパイレーツと同率でナ・リーグ中地区最下位に転落していたが、一日で脱出した。打線が14安打10得点と奮起した。初回に5番・ハップの2点適時打、2回に2番・ホーナーの適時打で3点をリード。3―3と追いつかれた3回には1番・クローアームスト