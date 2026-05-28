２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアースケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した「りくりゅうペア」の三浦璃来さんが２８日、インスタグラムを更新。２５日（日本時間２６日）に、ドジャースタジアムでのドジャース−ロッキーズで始球式を務めた時の写真をアップした。山本由伸、佐々木朗希にメダルを渡しての３ショット、２人で右手にドジャースのチャンピオンリングを付けた写真や、グラウンドで肩を寄せ合う写