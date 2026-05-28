Amazonは衛星通信サービス・Globalstarを買収する一環として、Appleが保有するGlobalstar株20％も取得する計画であることが明らかになりました。Amazon to Take Over Apple's 20% Stake in Globalstar as Part of Acquisitionhttps://uk.pcmag.com/networking/165182/amazon-to-take-over-apples-20-stake-in-globalstar-as-part-of-acquisitionAmazon plans to acquire Apple’s 20% stake in Globalstar - 9to5Machttps://9to5ma