◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦の試合前練習でブルペン入り。変化球を交えて３５球を投げ込んだ。朗希は３０日（同３１日）の同・フィリーズ戦で先発予定。通常は登板２日前にブルペン入りする右腕だが、２９日（同３０日）は貴重な移動なしの休養日ということもあ