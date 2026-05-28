◆米大リーグホワイトソックス―ツインズ（２７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ツインズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、３試合連続本塁打となる２０号を放った。２０本塁打にリーグ一番乗りとなった。１３―１と１２点をリードした７回１死でマイドロスの５号満塁弾に続く２者連続弾となるソロを放った。マイドロスの満