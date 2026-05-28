ごみ清掃員としても活動しているお笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が２８日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ファイルやアルバムの捨て方をレクチャーした。滝沢は「紙以外のファイルやアルバムは可燃ごみになります（地域によって不燃ごみ）」と、正しい捨て方を記した。さらに「なぜか昔からアルバムが古紙回収に出されますが、本のごみみたいなニュアンスで覚えているのかもしれませんね」と、間違ってアルバムを古紙