毎日を元気に過ごすために、食事で意識したいのが「たんぱく質」。老化予防や免疫力アップ、疲れにくく太りにくい体づくりになくてはならない栄養素です。そして、その働きを強い抗酸化作用で後押ししてくれるのが「ビタミンC」。この２つを組み合わせた、栄養満点おかずを紹介します。メインは、良質なたんぱく質を含む豆腐とひき肉で、ふんわり柔らかに仕上げた『ミートボール』。ビタミンCが豊富なクレソンや豆苗と一緒にいただ