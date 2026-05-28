JR九州によりますと、28日午前9時45分ごろ、JR久大線の踏切で、列車とトラックが衝突しました。この影響で、久留米と日田の間の上下線で、列車の運行を見合わせていましたが、午前10時50分すぎ、再開しました。久大線の上下線と、鹿児島線の上りに遅れが発生しています。現場は、福岡県久留米市田主丸町にある警報機と遮断機がある踏切です。下りの2両編成の普通列車とトラックが衝突しました。ケガ人の情報はないということです。