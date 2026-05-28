NZドル堅調、対円で1カ月ぶり高値GSは2会合連続利上げを予想 米がイラン軍事施設を攻撃したことで、全般的に有事のドル買いが広がっているが、利上げ観測の高まりを受けNZドルは対ドルで堅調。 NZドルは対ドルで今月15日以来およそ2週間ぶり高値をつけている。NZドル円は94.30円まで上昇し4月23日以来1カ月ぶり高値をつけている。 NZ中銀のタカ派姿勢を受け、米ゴールドマンサックスは7月9月と2会合連続利上げを