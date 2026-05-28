２６日、舟山国家石油備蓄基地で石油備蓄に関する報告を聞き、プロジェクトの建設・運営状況を把握する李強氏。（寧波＝新華社記者／黄敬文）【新華社寧波5月28日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は27日までの3日間、浙江省の舟山市と寧波市を視察した。２６日、甬舟（ようしゅう）鉄道（寧波市−舟山市）の金塘海底トンネル寧波区間の建設現場で掘削・敷設作業を視察する李強氏。（寧波＝新華社