ベルギー映画『Playground／校庭』で高い評価を受けたローラ・ワンデル監督の最新作『アダムの原罪』が、6月5日より東京・新宿武蔵野館、シネスイッチ銀座ほか全国で順次公開される。【動画】映画『アダムの原罪』予告編や本編映像本作は、ベルギーの病院を舞台に、孤立した母子に寄り添おうとする看護師の葛藤と決断を描くヒューマン・サスペンス。『ロゼッタ』『息子のまなざし』などで知られるダルデンヌ兄弟が製作を務めて