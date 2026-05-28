ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦お試合前会見に臨み、負傷者リスト（IL）入りすることが発表されたエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）に言及した。キケことE・ヘルナンデスはオフに左肘手術を受け、開幕をILで迎えた。25日（同26日）のロッキーズ戦でメジャー復帰し、スタメン出場すると、初打席でいきなり適時打を放つなど2打数2安打。前日26日（同27日）の同戦も3回に