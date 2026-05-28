テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は28日の放送で、25日（日本時間26日）のツインズ戦でメジャーデビューしたホワイトソックスの西田陸浮（りくう）外野手（25）の活躍を伝えた。MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一は、西田の経歴を念頭に「日本のプロ野球を経験せずに、マイナーで一番下（ルーキーリーグ）から上がってきてメジャーという。すごくないですか」と指摘。西田が、東北（宮城）から米短大を