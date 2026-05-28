ワイヤレスゲートはしっかり。２７日取引終了後、日本を含む最大１７９カ国で利用可能な通信有効期限を一切設けない次世代ｅＳＩＭ／ＳＩＭサービス「ＷＧＧＬＯＢＡＬＳＩＭ」の本格提供を開始したと発表した。一般的な海外ＳＩＭに多い「ローミング方式（他国を経由する通信）」ではなく、現地の通信回線へ直接接続するため、安定した高速通信を実現したという。 出所：MINKABU PRESS