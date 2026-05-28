２８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円５６銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安で推移している。 ２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円５２銭前後と前日に比べ２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。イラン国営テレビが報じた紛争終結に向けた覚書草案について、米ホワイトハウスが否定したことから一時１５９円５８