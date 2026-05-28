ジェリービーンズグループが続伸している。この日、子会社ＪＢＢＬＯＣＫがメタバースプラットフォーム事業を行う韓国のＭＹＯＮＥ社と業務提携契約を締結すると発表しており、好材料視されている。 ジェリビンズでは、５月２２日にウェブベースの医療学術シンポジウム及びセミナーなどのメタバースプラットフォーム「ＭＹＯＮＥ」の営業権を取得する営業権譲受契