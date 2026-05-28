三菱倉庫が反発している。同社は２７日、通関業務における料金改定を発表。各種通関申告及び保税関連申請の基本料金を、現行料金から約２５％増額するとし、業績へのプラス効果を期待した買いを誘う格好となったようだ。実施時期は６月１日受託分より。物流業界での深刻な人手不足に伴う人件費の高騰とともに、輸出入手続きの複雑化と対応業務の増加を背景にコストが上昇しており、自助努力のみでは吸収は困難な水準と判断した。