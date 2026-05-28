「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午前１０時現在で、ヨコレイが「売り予想数上昇」で４位となっている。 ２８日の東京市場で、ヨコレイは前日終値近辺で推移。２６年９月期通期の連結業績予想を上方修正したことを手掛かりに、上場来高値となる２７１３円（２１日）まで駆け上がっており、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。 通期の売上高予想は従来の１１８０億