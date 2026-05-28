ＩＮＰＥＸや石油資源開発が安い。２７日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が前日比５．２１ドル安の１バレル＝８８．６８ドルと下落。一時、８７．７７ドルと１カ月ぶりの水準に値を下げた。イラン国営放送は２７日、米国との戦闘終結に向けた覚書を入手したと報じ、イランが1カ月以内にホルムズ海峡を通る商業船舶の航行を戦争前の水準へ戻すことも盛り込まれている