開催：2026.5.28 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 4 - 0 [エンゼルス] MLBの試合が28日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとエンゼルスが対戦した。 タイガースの先発投手はケーシー・マイズ、対するエンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノで試合は開始した。 1回裏、3番 ディロン・ディングラー 3球目を打ってセンターへのタイムリー