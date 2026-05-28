日常的に起こりやすい胃痛ですが、胃がんによるものは一般的な胃痛とは異なる特徴を持つことがあります。「薬を飲んでも改善しない」「食事との関連が明確でない」といった点に注目することが大切です。ここでは、胃炎や胃潰瘍（いかいよう）などとの違いを整理しながら、受診を検討すべき目安について解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法