開催：2026.5.28 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 8 - 0 [ブレーブス] MLBの試合が28日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブレーブスが対戦した。 Rソックスの先発投手はコネリー・アーリー、対するブレーブスの先発投手はブライス・エルダーで試合は開始した。 4回裏、8番 マルセロ・マイヤー 初球を打ってファーストゴロ しか