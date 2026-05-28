食材を始めさまざまな物価高騰が続く中、コスパを意識するか否かで出費の額に大きな差が生まれてきます。特に毎日絶対に関わってくる食費に関しては、普段から気をつけていきたいところですよね。【画像を見る】春キャベツ×とり肉で失敗なし！大満足のメインおかず2品『３分クッキング』6月号の巻頭特集は、知っておいて損はない、「ボリュームたっぷり コスパ野菜で満足おかず」。もやし、小松菜、きのこ、ニラ、チンゲンサイ、