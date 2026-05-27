デザイナー 大江マイケル仁が手掛ける「コグノーメン（COGNOMEN）」が、陶芸家 レヴ・ローゼンブッシュ（Lev Rosenbush）とのコラボレーションライン「Work-ware」から新作を発表した。5月29日から31日まで東京・世田谷で開催するポップアップで取り扱う。【画像をもっと見る】レヴは、アメリカを拠点に活動する25歳の陶芸家。2年前に来日し、コグノーメンを担当するPR会社 Sakas PRのショールームを訪れた際、コグ