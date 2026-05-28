日本、アメリカ、オーストラリア、インドが参加する4カ国の協力枠組み「クアッド」が北朝鮮の非核化への意志を再確認したことを受け、北朝鮮側が「朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の“非核化”は絶対に、永遠にあり得ない」と反発した。【画像】「北朝鮮が羨ましい」大炎上の韓国教育庁ウェブ漫画北朝鮮の外務省報道官は5月28日、『朝鮮中央通信』の記者の質問に答える形で、「我が国の合法的な主権的権利の行使を問題視し、こと