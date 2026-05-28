日本テレビ系の人気演芸番組「笑点」が、５月で６０周年を迎えた。「落語家の大喜利」という一見シンプルな番組に秘められた魅力は、“還暦”を迎えてもなお視聴者の心を温め、頬をゆるませる。３１日には１時間半の生放送も予定されている。（田上拓明）気の利いたことに対して「座布団１枚！」と言うのは、現代では日常に浸透した慣用句になっているが、発祥はもちろんこの番組だ。全ての始まりは、当時毒舌が“ウリ”だった