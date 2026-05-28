【ハノイ＝竹内駿平】ラオスの主要紙ビエンチャン・タイムズによると、同国中部サイソムブーン県の洞窟に住民男性７人が閉じ込められる遭難事故があり、救助隊は２７日、全員の生存を確認した。２８日以降、天候などを考慮し救出される見通し。７人は２０日、金鉱脈を探しに洞窟に入ったが、豪雨で増水し、出られなくなった。救助隊は２７日午後４時半頃に５人を、数時間後に残る２人を発見した。救助隊には、２０１８年にタ