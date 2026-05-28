韓国の7人組グループ・BTSのThe 5th Album『ARIRANG』に収録された「2.0」のミュージックビデオが、26日午後3時15分ごろにYouTubeの再生回数1億回を突破した。【動画】1億回再生突破！BTS「2.0」MV「2.0」のミュージックビデオは、パク・チャンウク監督の代表作である映画『オールド・ボーイ』をウィットに富んだオマージュで表現した、感覚的な演出が特徴となっている。古びた廊下を埋め尽くす荒々しい人物たちと、スーツ姿で