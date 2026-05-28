特殊詐欺の被害金を迅速に追跡するため、警察庁は２８日、不審な送金記録を大手銀行にオンラインで照会し、迅速に回答を得る枠組みを構築したと発表した。振込先の口座を早期に凍結し、被害金の回収につなげるのが狙いで、６月１日に運用を開始する。警察庁と２８日付けで協定を結んだのは、みずほ銀行、三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、セブン銀行、楽天銀行、イオン銀行、ＳＢＩ新生銀行、ゆうちょ銀行の９行。