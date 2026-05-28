ＭＬＢ公式サイトは２７日（日本時間２８日）に今季２回目のサイ・ヤング賞の模擬投票の結果を発表し、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手（３１）は１位票を３票獲得したが、前回の３位から４位に後退した。「大谷が野球人生で達成したいことリストに残っている大きな目標はサイ・ヤング賞の受賞だ。その目標は順調に進んでいるか？」と投げ掛けた。４９イニングで防御率０．７３をマークしているが、規定投球回未満。クリ