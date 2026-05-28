ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は２７日（日本時間２８日）に本拠地トロントでのマーリンズ戦に「５番・三塁」で出場し、６回に１９試合ぶりの一発となる１１号を放ち、２打数１安打１打点、１得点だった。打率２割１分８厘となった。本拠地ロジャーズ・センターが大歓声に包まれたのは１―１の６回一死無走者だった。３番手の左腕ナーディの１ボールからの２球目、外角高めの８６・４マイル（約１３９キロ）のチェン