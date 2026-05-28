Blueskyが2025年5月以降に「国家が関与する世論操作アカウント」を8526件削除したことを明らかにしました。2025年5月以降、Bluesky上で国家ぐるみの世論操作に関わる8,526件のアカウントを削除しました。そのうち4,907件は2026年に対処したもので、昨年1年間と比較して約2倍のペースです。乗っ取った実在アカウントをプロパガンダ拡散に利用する手口は、これらの攻撃者が他のプラットフォームで何年も使ってきた戦術ですが、Bluesk