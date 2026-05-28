「ザ・ドリフターズ」加藤茶（８３）の妻でタレントの加藤綾菜（３８）が、最新ショットを公開した。２８日までに自身のインスタグラムを更新し「毎日暑くて一足早く短パンはきました！」と真っ赤なトップスにショートパンツを合わせて美脚を披露した綾菜。「そして実は今部屋のリフォーム中でして毎日少しずつ変わっていくのが嬉しいです壁がヒノキで良い香り。カトちゃんが幸せな人生を歩む計画中！」と夫との生活につい