THE ANSWER編集部・カメラマンフォトコラム21日から4日間、栃木・カンセキスタジアムとちぎで行われた陸上の第105回関東学生競技対校選手権（関東インカレ）。男子1部1500メートル決勝で早大のルーキー・本田桜二郎（1年）が3分49秒36で2位惜敗となった。ゴール直後にトラックの上でスーパールーキーが見せた行動に優勝への執着を感じた。（写真・文＝THE ANSWER編集部・中戸川 知世）ゴール直後に崩れ落ち、トラックを7回も手