◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）女性４人組アイドルグループ・ももいろクローバーＺの新曲「ＳＥＣＯＮＤＲＯＵＴＥ」が、プロ野球・巨人の田中将大投手（３７）の２６年シーズン登場曲を担当することが決まった。「旅」をテーマにした楽曲には、限界の先を超えた景色を目指すメッセージが込められており、日米通算２０３勝を積み上げてきたレジェンド右腕の決意と覚悟を感じさ