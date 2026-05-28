◆米大リーグホワイトソックス―ツインズ（２７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ツインズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、メジャー初盗塁となる二盗を決めた。ツインズの先発は、プリーリップ。今季メジャーデビューした左腕で、初対戦だった。１回表にツインズがバクストンの１７号先頭弾で１点を先取。１点を追う１回無