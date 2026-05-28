ももいろクローバーZが、本年度もプロ野球・読売ジャイアンツ・田中将大投手の2026年シーズン登場曲を担当することを発表した。登場曲となる最新曲のタイトルは、「SECOND ROUTE（読み：セカンドルート）」。旅をテーマにした本楽曲は、限界の先を超えた景色を目指すメッセージが込められており、田中投手の決意と覚悟を感じさせる熱いスタジアムロックに仕上がっているという。また、田中投手よりコメントが届いた。◆