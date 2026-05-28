自身のインスタグラムに投稿米大リーグ・ドジャースの本拠地を沸かせた日本人アスリートが再び脚光を浴びている。2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュ アスケートペアの金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」ペアの三浦璃来さんが自身のインスタグラムを更新。先日、木原龍一さんと共に登板したドジャース戦の始球式を振り返ると、異例の“リフト投球”にファンからは改めて称賛の声があがっている。三浦さんは「ド