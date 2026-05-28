◆ファーム・リーグ巨人―ヤクルト（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の増田陸内野手（２５）、浅野翔吾外野手（２１）が２８日、ファームリーグ・ヤクルト戦の試合前練習で２軍に合流した。増田陸は今季、３８試合に出場して打率２割５分５厘、２本塁打、１１打点。得点圏打率は３割３分３厘と勝負強さを発揮していたが、直近５試合の出場では８打数無安打だった。浅野は２３日に今季初昇格。同日の阪神戦（東