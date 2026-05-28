守備陣の補強が急務の名門で高まる評価…買い取り額は200万ユーロかスペイン2部レアル・ソシエダBに所属する20歳のDF喜多壱也について、ソシエダが完全移籍での買い取りオプションを行使する可能性が高まっている。現地5月27日、スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」は、今季のリーグ戦で失点が増えたトップチームの補強候補として注目。「レアル・ソシエダは喜多を買い取る用意がある」と報じた。京都サンガFCから期限付き移