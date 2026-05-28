〈飲み会で“胸を触られる”セクハラ被害、ショックで泣いたら「そんなんで泣く？」と…元TBSアナ・木村郁美（53）がマスコミ業界で受けた“衝撃”〉から続く元TBSアナウンサーの木村郁美さん（53）が、”悪魔”と呼ぶ詐欺師の元夫から3億4000万円もの借金の連帯保証人にされていた。多忙を極める人気アナウンサーの裏で仕掛けられた巧妙な罠、その経緯が語られた。【衝撃画像】ラブラブすぎる…夫との“貴重なツーショット写真