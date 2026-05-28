やのまんから「わちふぃーるど」の1000ピースジグソーパズル「陽だまりと月夜のタシルフェスタ」が登場。池田あきこ先生の原画を組み合せた、やのまんオリジナルのアートミクスチャーシリーズとして描き込まれた1枚を組み立てて楽しめます！ やのまん「わちふぃーるど」陽だまりと月夜のタシルフェスタ 発売日：2026年6月中旬価格：3,740円（税込）完成サイズ：50×75cm内容：パズルピース（1000ピース）、専用の