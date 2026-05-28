韓国政府が原子力潜水艦開発推進計画「張保皐（チャン・ボゴ）N事業」を本格化させたことで、韓国国内の造船・防衛・原子力業界も関連能力を再点検し、対応の準備を進めている。産業界によると、政府の原子力潜水艦開発の核心企業にはHD現代、ハンファオーシャン、斗山エナビリティなどが挙がっている。原子力潜水艦とは核燃料を活用して推進・運用する潜水艦だが、単に燃料を変えるというレベルを超え、建造技術全般の超高度化が